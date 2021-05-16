اقتصاد فلسطين.. البورصة تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.05%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.05% أي ما يعادل 0.25 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 490.77 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 323,998 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 852,850.74 دولاراً نُفذت من خلال 101 صفقة.

وكانت قد أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها الاحد الماضي على ارتفاع بنسبة 0.57% ما يعادل 2.79 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 491.13 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 401,558 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 538,884 دولارا نفذت من خلال 108 صفقات.

