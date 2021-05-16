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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العنانى ومنار يبحثان مع وزير ريادة الأعمال الإماراتى تعزيز التعاون السياحي

صدى البلد

التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

جاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والآثار والطيران المدني في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، قدم الوزير الإماراتي الشكر للوزيرين على حرص مصر على المشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021، مقدماً أيضاً التهنئة للدكتور خالد العناني على النجاح الذي حققه موكب نقل المومياوات الملكية والذي كان حدثاً استثنائيا أشاد به العالم.

وتناول اللقاء الحديث عن تجربة دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة في احتواء أزمة كورونا وتداعياتها وما قاموا به من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما، حيث أشار الدكتور خالد العناني إلى تبنى البلدين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة الي بلادهم في ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

وأضاف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن المطارات المصرية تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها عالمياً من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية، حيث نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات المصرية وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بما يوفر رحلة سفر أمنه لجميع ضيوف مصر. 

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السياحة والاثار الطيران المدني السياحة وزير الطيران المدني

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