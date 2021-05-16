برلماني: زيارة السيسي لفرنسا في مؤتمر دعم السودان تبرز الدور المحوري لمصر في أفريقيا

أكد النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكذلك قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذان سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.

وقال صالح خلال تصريحات له اليوم، إن زيارة السيسي لفرنسا تنطوي على اهمية كبيرة وخاصة في ضوء العلاقات المتنامية بين مصر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة ونموها وتمتينها على مختلف المجالات.

وشدد عضو مجلس النواب، كذلك على الأهمية الكبرى للزيارة انطلاقا، من الدور المصري الحيوي، الدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، اضافة الى ما تتمتع به مصر من ثقل على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية، وبالخصوص خلال جائحة كورونا.

وأشار صالح الى العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، والتنسيق التام في ما يخص الأوضاع في شرق البحر المتوسط وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وتوقع عضو مجلس النواب، ان تسفر اللقاءات المرتقبة للرئيس في باريس عن نتائج شديدة الأهمية لدعم السودان ودعم الدول الأفريقية بشكل عام.