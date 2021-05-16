تشغيل محطات تحويل المركبات لغاز طبيعي بالوادي الجديد... يونيو المقبل

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تدشين محطات تحويل تشغيل المركبات لنظام الغاز الطبيعي وتشغيلها في شهر يونيو المقبل من خلال شركة "طاقة" التي تنفذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة.

أكد الزملوط، أنه سيتم البدء فى تشغيل هذه الخدمة في شهر يونيو المقبل، في مركز الخارجة كمرحلة أولى مع تكليف وسائل الأعلام المحلية ومراكز النيل للإعلام بتوعية الجماهير بأهمية فوائد تحويل تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود العادي.

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وكان قد دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يوم 14 فبراير 2021، العمل بالشبكة الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي لـ14 ألف منزل بمدينة الخارجة كمرحلة أولى، ضمن خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمواطنين في شتى المحافظات وتوصيل الغاز إلى عدد من القرى بالوادي الجديد بالتدريج ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين على مستوى الجمهورية.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تعد نموذجا لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إدخال الغاز وتحويل السيارات الصغيرة والشاحنات للعمل بالغاز، مؤكدًا بأن أطوال الطرق التي تبلغ أكثر من 3 آلاف كيلومتر سيتم تغطيتها عن طريق إنشاء محطات عملاقة لتمويل السيارات، حيث إن المحاصيل الزراعية التي تقوم بنقلها الشاحنات تقدر بأكثر من 3 ملايين طن ويتم نقلها من الوادي الجديد إلى موانئ التصدير والمحافظات المجاورة، مما يعد دافع قوي لتوجه القيادة السياسية باختيار الوادي الجديد كمحافظة حدودية باعتبارها أول محافظة صحراوية سيصل لها الغاز الطبيعي، وهي أيضًا أول محافظة في صحراء أفريقيا.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من توريد 150000 طن قمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، حيث جرى توريد 22910 طن إلى صومعة الخارجة كما استقبلت صومعة شرق العوينات 35645 طن ليصل إجمالي ما جرى توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 60500 طن كما جرى توريد 89500 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بلغت 254011 فدان بمعدل زيادة قدرها 61310 أفدنة عن العام السابق وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات حيث بلغت 126135 فدان والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدان.

وأضاف المرسى، أن المحافظة تشهد طفرة في زيادة المنزرع من القمح نتاجًا لطرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، حزمة تيسيرات لتشجيع المستثمرين على زراعة القمح من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضي المنزرعة قمح، وفى حال زراعة 75% من الأراضي المخصصة يجري تخفيض 50% لكامل مساحة الأرض، وذلك بعد المعاينة من خلال لجان يجرى تشكيلها بمراكز المدن.