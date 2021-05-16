هدوء وسيولة مرورية في شوارع وسط البلد القاهرة بآخر أيام العيد.. فيديو وصور

رصدت عدسة "صدي البلد" أجواء الشوارع في محافظة القاهرة، اليوم، في أخر أيام الإجازة لعيد الفطر المبارك.

وسادت حالة من الهدوء في شوارع وسط البلد، وسط سيولة مرورية ملحوظة، مع وجود عدد بسيط من المواطنين في شوارع العاصمة

كان ثالث أيام العيد، قد شهد ازدحاما شديدا من المواطنين فى شوارع وسط البلد، بجانب الزحام على شبابيك التذاكر سنيمات وسط البلد لمشاهدة أفلام العيد كنوع من الترفيه والتسلية بين الأسر.

ورغم الازدحام الشديد كان هناك سيولة مرورية في الشوارع، ووفرة فى المواصلات العامة .

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