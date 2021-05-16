وفاة شخصين في انهيار مدرج بكنيس يهودي بالضفة الغربية

وفاة شخصين في انهيار الكنيس اليهودي بالضفة الغربية

أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوفاة شخصين في انهيار مدرج بكنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش تدخل بمساعدة الطائرات في عملية إنقاذ مصابي حادث الانهيار داخل الكنيس اليهودي.

وأشارت السلطات إلى أن 60 شخصًا على الأقل أصيبوا في انهيار المدرج.

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.



ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.