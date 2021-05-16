حركة حماس تعلق على عملية الدهس في حي الشيخ جراح

باركت كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة حماس - عملية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام "نبارك العملية البطولية الجريئة في حي الشيخ جراح التي تؤكد تجذر روح الثورة ودافعية أبطال شعبنا في القدس لمقاومة الاحتلال".

ونفذ فلسطينيا، اليوم الأحد، عملية دهس ضد مجموعة من الشرطة الإسرائيلية على حاجز في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأسفرت عملية الدهس عن إصابة 7 من شرطة الاحتلال، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المنفذ، ما أدى لاستشهاده.

وأكد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف من الوصول الى الشاب المصاب لتقديم العلاج اللازم له.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها تبارك "عملية الدهس الفدائية في حي الشيخ جراح التي استهدفت عدداً من جنود الاحتلال".

وأكدت أن العمل الفدائي هو السبيل لردع الاحتلال والرد على جرائمه وعربدته بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن منفذ عملية الدهس التي أسفرت عن إصابة 7 من جنود الاحتلال في الشيخ جراح هو الشهيد شاهر أبو خديجة.