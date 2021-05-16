مسقط رأسه.. إطلاق اسم الشيخ عبد الباسط عبدالصمد على أكبر شوارع أرمنت

اعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت جنوب الأقصر عن استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار إطلاق اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد على أكبر شوارع المركز.

ياتى ذلك بناء على جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر رقم (2) لعام 2021م برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والتى تم فيها الموافقة بالإجماع على اطلاق اسم القارىء الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد على أكبر شارع بمدينة أرمنت ويقع بمنطقة المراعزة مسقط رأسه.



واكد عاشور انه تم تصنيع اللوحات المعدنيه والانتهاء من تركيبها والتى تحمل إسم فضيلة الشيخ وتم مخاطبة جميع الجهات الإدارية بالتغير كالبريد ومركز شرطة أرمنت والضرائب العقارية.



يشار إلى أن فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مواليد الاول من يناير ١٩٢٧ بقرية المراعزة الشرقية مركز ارمنت جنوب غرب الأقصر وهو قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين.



وحاز الشيخ عبدالباسط عبدالصمد على عدة ألقاب مثل"الحنجرة الذهبية" و"صوت مكة" ، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984.

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