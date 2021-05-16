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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتح معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين ..فيديو

فتح معبر رفح استثنائيا
فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني

عرضت صفحة الإعلامي أحمد موسى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر قيام المسئولين عن معبر رفح بفتحه استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

 

ووجه أحد الفلسطينيين المتواجدين بمعبر رفح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا "أشكر السيسي أبو العرب ربنا يعطيه الصحة، مصر الدولة الوحيدة المحافظة على الوطن العربي".

 

بينما قالت أخرى وهي تحمل رضيعًا بين ذراعيها "أشكر الشعب المصري والقيادة التي فتحت المعبر لتقديم المساعدة".

 

وأضافت "دائما ما يقف الشعب المصري بجوارنا، ونحن شعب واحد وأسرة واحدة".

 

وأشارت إلى أنه كان هناك عدد محدد مسموح له بالمرور، لكن عندما امتلأت الصالة، سهل مسئولو المعبر من إجراءات الدخول.

 

ووصف الأمين العام لـ الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأعمال القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالمروعة للغاية، معربا عن صدمته بعدد الشهداء في غزة جراء ضربات إسرائيل.

 

وقال الأمين العام لـ  الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، إن الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "مصدوم" من عدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين خاصة الأطفال والنساء جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.
 

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