أشرف بن شرقي يتضامن مع الشعب الفلسطيني

حرص المحترف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشارك جمهوره صورة يتضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أشرف بن شرقي علي الصورة: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

كان عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، الموجودين بمعبر رفح، قد وجهوا الشكر للقيادة المصرية بعد فتح المعبر لاستقبالهم.



وقالت إحدى الفلسطينيات وهي تحمل رضيعًا بين ذراعيها: "أشكر الشعب المصري والقيادة التي فتحت المعبر لتقديم المساعدة".

واستطردت: " دائما ما يقف الشعب المصري بجوارنا ونحن شعب واحد وأسرة واحدة".

وأشارت إلى أنه كان هناك عدد محدد مسموح له بالمرور، لكن عندما امتلأت الصالة، سهلوا إجراءات الدخول.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أكد أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة، أسرة تلو الأخرى، وتحاول اقتلاع الفلسطينيين من القدس وتطرد عائلات كاملة من بيوتها وأحيائها، موضحا أنها تضطهد شعب فلسطين وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المالكي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية " لا توجد كلمات يمكن أن تصف الرعب الذي يعاني منه أبناء شعبنا".