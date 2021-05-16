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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"حقوق إنسان النواب" تدعو لتحرك دولي وعربي وإسلامي لإدانة جرائم إسرائيل

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحرك جماعي من الدول العربية والإسلامية لإدانة العدوان الإسرائيلي على  غزة والقدس أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والمطالبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.

 

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وأوضح "أبو العلا"، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، الأحد، أنه بحسب القانون الدولي فإن الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تخالف نظام روما، حيث تضمنت اعتداءات ضد مواطنين مدنيين عزل فى إطار هجوم واسع النطاق، كما شملت جرائم قتل عمد واعتداء على ممتلكات خاصة، وهذا تحديدًا ما أشارت إليه القوانين الدولية أثناء تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.

 

أبو العلا يطالب بتوثيق جرائم الاحتلال أمام العالم

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منظمات المجتمع المدني إلى عمل مشترك يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى أمام العالم، ويفضح استهدافهم للأطفال وفقًا لما تم فى أكثر من واقعة، وأيضا تعرضهم لوسائل الإعلام لإخفاء وطمس الحقيقة عن أعين العالم مدعين أن دفاع الفلسطيني عن نفسه أرهاب والانتهاكات الاسرائلية والقتل والترويع والتهجير القسري دفاع عن نفس.

 

وانتقد "أبو العلا"، موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، حيث لم يصدر عنها أى إدانة تجاه الاعتداءات البربرية الاسرائيلية وهو أمر يضعها فى حرج بالغ، نظرًا لأنها اعتادت التدخل فى الشؤون الداخلية لكثير من دول العالم بذريعة حقوق الإنسان، بينما لم نسمع منها حرف واحد تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.

أيمن أبو العلا مجلس النواب حقوق الإنسان الدول العربية جرائم الاعتداءات الإسرائيلية

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