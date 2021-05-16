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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين سر "حقوق إنسان النواب": التاريخ لن يرحم من يصمت على جرائم إسرائيل

صدى البلد

أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان وتجاوز خطير لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل عدم التعرض للشعب الفلسطيني بصفة عامة والأطفال والنساء بصفة خاصة.

 
وذكر “مطر”، في بيان اليوم، الأحد، أن التاريخ لن يرحم كل من صمت أمام تلك الانتهاكات الإسرائيلية وخاصة منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومان رايتس ووتش”.. وغيرها والتي أظهرت مواقف غير جادة تجاه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني. 


ودعا أمين سر لجنة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف تلك الانتهاكات مع قيام  مفوضية حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

النائب محمد تيسير مطر أمين محمد تيسير مطر أمين لجنة حقوق الانسان مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب

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