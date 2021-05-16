بقيمة 2000 جنيه للصك.. أوقاف الوادى الجديد تبدأ تفعيل مشروع صكوك الاضاحي

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، عن تفعيل مشروع صكوك الاضاحي الذي تقوم به الوزاره لمساعدة الاسر الاولي بالرعاية، حيث وصلت إلى المديرية صكوك الأضاحي للعام الحالي 1442هجرية بقيمة 2000 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن مشروع صكوك الأضاحي يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

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وأضاف شاهين ، أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وقد جرى تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبًا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضٍح عن نفسه ومن يعول.

وأكد شاهين، أن المشروع يعد نموذجًا مثاليًا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا على رأسها صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها، وكذلك الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن الانتهاء من حوالي 90% من أعمال إنشاءات القريه النموذجية الثالثة لشباب الخريجين والتى يتم تنفيذها شمال قرية المنيرة بالخارجة بتمويل من أحد البنوك القومية، وذلك ضمن مشروع قرى الجذب السكانى "بيتك.. مصنعك.. غيطك".

وقال الزملوط إن المشروع يشمل إنشاء 90 منزلا شامل المرافق والخدمات بتكلفه تقدر بـ40 مليون جنيه كمرحلة أولى، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وتوصيل شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب للبدء فى رصف الشوارع الداخلية، وتمهيد الطريق الواصل بين القرية والأراضى الزراعية التابعة للمشروع والتى سيتم توزيعها على المستفيدين.

وأضاف أن المشروع يأتى ضمن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع 3 قرى، تشمل القرية الواحدة على 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.