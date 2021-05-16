ليبيا تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مؤكدة موقف ليبيا الرافض لتلك الاعتداءات.



جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، داعية الأمانة العامة للمنظمة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق مشترك للجهود الرسمية والشعبية في الدعم وتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في ظل أوضاع إنسانية صعبة تضاف إلى معاناته من الحصار الجائر المستمر منذ سنوات.



وقالت المنقوش، بحسب ما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم الأحد، "واجبنا الإنساني قبل الديني هو المنطلق الذي يحتم علينا العمل مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية والدول والقوى الفاعلة المحبة للسلام والمؤمنة بمبادئ العدل والانصاف، على اتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات عاجلة للتحرك في الإطار الدولي للدعوة لعقد اجتماع عاجل وطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإسماع صوت دولنا إلى مجلس الأمن الدولي، وأدعو لإصدار تحذير صريح من أن استمرار العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون له تداعيات إقليمية ودولية تهدد السلم الدولي لن يكون العالم قادرا على مواجهتها".