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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شراكة استراتيجية.. سفير مصر في فرنسا يعلق على العلاقات بين البلدين

صدى البلد

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تقاربا وتقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، موضحا أن هناك نوع من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

وأضاف “علاء يوسف” خلال حواره على الفضائية المصرية، أن الشراكة بين مصر وفرنسا تكللت بالنجاح عن طريق زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس في شهر ديسمبر الماضي، مشددا على أن زيارة الرئيس كانت نقطة انطلاق للعلاقات المصرية الفرنسية.
 

وأوضح أن فرنسا تشارك في العديد من المشروعات التنموية داخل مصر،كما أن فرنسا تقدم دعما كبيرا لمصر خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد مدى نجاح وتطور العلاقات بين البلدين.

 

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن صفقة طائرات جديدة خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن التعاون العسكري بين البلدين يعد من أهم المحاور والمنطلقات الرئيسية في العلاقات بين البلدين.
 

ولفت إلى أن الصفقة الأخيرة توضح وجود تعاون استراتيجي بين البلدين بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة وايضا المجال الصحي.
 

وكشف عن اهتمام كبير من الجانب الفرنسي بالتواجد داخل مصر من خلال المشاريع والاستثمارات، كما أن هناك اهتمام حالي بإنشاء جامعة فرنسية في مصر.

 

علاء يوسف العلاقات المصرية الفرنسية الرئيس السيسي فرنسا اخبار التوك شو

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