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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الإسعاف المصرية تسخر كافة امكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات المصرية|صور

صدى البلد

سخرت هيئة الإسعاف المصرية كافة إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات المصرية.

جاء ذلك بعدما أعلنت مصر صباح اليوم فتح معبر رفح استثنائياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

وحددت محافظة شمال سيناء، توزيع سيارات الإسعاف علي  ٣ محطات رئيسية  لاستقبال الجرحى  من قطاع غزة ، بناء علي تكليف وزارة الصحة في هذا الشأن.

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة :إنه تم الدفع ب10سيارات إسعاف مجهزة بمستشفى رفح المركزي  لنقل الجرحى حال وصولهم.

كما تم تجهيز 45 سيارة إسعاف بمستشفى العريش العام  ، لتحويل الجرحى الفلسطينيين الي المستشفيات والمعاهد الطبية بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم حسب الحالة الصحية للمصابين والجرحى الفلسطينيين .
 

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