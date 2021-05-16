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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حمدي وأحمد أيمن يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة بيراميدز و انيمبا

صدى البلد

تم اختيار محمد حمدي وأحمد ايمن منصور لاعبي بيراميدز للخضوع لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية امام انيمبا النيجيري التي حقق فيها الفريق الازرق الفوز بنتيجة ٤_١ على ملعب الدفاع الجوي .

ومن المقرر أن يخوض الفريقان لقاء العودة بنيجيريا يوم الأحد القادم على ملعب انيمبا في العاصمة النيجيرية.

انتهت مباراة بيراميدز وانيمبا بفوز الفريق المصري برباعية مقابل هدف جاء عن طريق الخطأ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن ذهاب دور الثمانية لكأس  الكونفيدرالية  الإفريقية.
 

تفاصيل الشوط الأول.. 
تقدم فيكتور مبومبا لاعب فريق إنيمبا النيجيري على بيراميدز بهدف من خطأ كارثي لشريف إكرامي حارس مرمي الفريق بعدما حاول مراوغة مبومبا إلا أنه لم ينجح ليسجل منها الأخير هدف التقدم في الدقيقة الأولي.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل فى مرمى انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 14  من خلال استغلال  رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز، خطأ مدافع أنيمبا النيجرى ليسجل هدف التعادل وتصبح النتيجة 1 / 1

الشوط الثاني..
عبد الله السعيد سجل الهدف الثاني فى مرمى انيمبا مع الدقيقة 49 من عمر المباراة، وتقدم لفريقه لتصبح النتيجة 2-1.

وتمكن ابراهيم عادل من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني له والرابع لبيراميدز في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ضمن بيراميدز خوض مباراة العودة بأريحية، المقرر إقامتها الاسبوع القادم في نيجريا.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق

خط الهجوم: جون أنطوي

بيراميدز محمد حمدي احمد ايمن منصور الكونفدرالية إنيمبا الدفاع الجوي

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