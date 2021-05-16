وديا.. سيراميكا كليوباترا يهزم المريخ السودانى 4 / 1

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق المريخ السوداني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم.

سجل وينفول كوبينا الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا بعد مرور ٢٠ دقيقة من الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط الأول استطاع عاشور الأدهم تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين.

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق سيراميكا كليوباترا شن هجماته، ونجح كوبينا في إحراز الهدف الثاني له، والثالث لسيراميكا كليوباترا، بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني.

وبعد أن أجرى المريخ بعض التغييرات، تحسن الأداء وسجل الفريق السوداني هدفه الأول، مع منتصف الشوط الثاني للمباراة، ورد سيراميكا كليوباترا بالهدف الرابع، عن طريق مصطفى ميسي، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

قدم الطرفان مباراة حماسية، في إطار استعدادتهما لاستئناف المباريات المحلية، ويخوض المريخ السوداني مباراة الدربي أمام غريمه التقليدي الهلال السوداني يوم ٢٣ من مايو الجاري، وحرص لي كلارك، المدير الفني على تجربة بعض اللاعبين، قبل خوض الدربي السوداني.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لخوض مباراة انبي بالجولة الثالثة والعشرين يوم ٢٦ مايو الجاري.