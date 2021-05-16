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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أروابارينا بعد فوز بيراميدز برباعية على أنيمبا فى الكونفدرالية

أروابارينا
أروابارينا

أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه إنيمبا النيجيري، بنتيجة 4 / 1، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وقال مدرب بيراميدز في المؤتمر الصحفي :" بصرف النظر عن خطأ الهدف، لكن كنا نلعب لتحقيق نتيجة كبيرة، وهذا الذي تمكنا من تحقيقه، رغم تسرع اللاعبين في بعض أوقان المباراة، لازال أمامنا مباراة في نيجيريا من أجل حسم التأهل".

وأضاف مدرب بيراميدز : "أمامنا أسبوع كامل قبل مواجهة الإياب سنعمل خلاله على إعداد الفريق بشكل مميز، والعمل على تقليل الأخطاء الدفاعية التي أرتكبها الفريق الفترة الأخيرة".

وعن خطأ شريف إكرامي، علق أروابارينا قائلا: "شريف ارتكب خطأ وهذا أمر طبيعي فالجميع يخطئ وأنا أطلب من حراسي دائما بدء لعب الكرة من الخلف بالقدم للمساعدة في بناء الهجمة".

وأرف: "شريف أخطأ اليوم إلا أنه يقدم أداء مميزا في الفترة الماضية، ونمتلك مجموعة مميزة من الحراس، مثل أحمد الشناوي، وأنا صاحب قرار من يشارك أساسيا في المباريات، ولا أهتم بهجوم البعض على اللاعبين الكبار في الفريق".

وأثنى على إبراهيم عادل، لاعب الفريق قائلا: " لاعب شاب ويقدم أداء أكثر من رائع، وظهر اليوم في مركز جديد وقدم أداء جيد

وحول إصابة محمد فاروق لاعب بيراميدز في المباراة، علق قائلا: "فاروق لاعب مهم بالنسبة لنا، وسنرى مدى خطورة الإصابة وأتمنى أن تكون الإصابة بسيطة، وألا يغيب لفترة طويلة".

وعن موعد مشاركة محمود وادي، مهاجم بيراميدز في المباريات مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة: "وادي عاد للمشاركة في مران الفريق منذ 5 أيام لكنه يحتاج لبعض الوقت للمشاركة في المباريات وسنعمل على تدوير اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لتجنب إرهاق اللاعبين".

بيراميدز إنيمبا الكونفدرالية استاد الدفاع الجوى أروابارينا شريف إكرامي

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