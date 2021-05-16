مدرب انيمبا يكشف أسباب السقوط أمام بيراميدز برباعية فى الكونفدرالية

تحدث فاتي أوستو، المدير الفني لفريق إنيمبا النيجيري، عن خسارة فريقه، أمام مضيفه بيراميدز، بنتيجة 4 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "الدفاع الجوي"، بذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال أوستو، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ بيراميدز على الانتصار، الفريق قدم مباراة رائعة للغاية، واستثمر الأخطاء التي وقعنا فيها بشكل جيد لكن تبقي مباراة إياب سنسعي لتقديمها بشكل جيد".

وأضاف: " تلقينا هزيمة ثقيلة اليوم، لكننا سنعمل على تصحيح الأوضاع في مباراة الإياب، والشئ المهم الآن إعداد الفريق بشكل جيد للقاء المقبل".

وتابع: " نثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الإياب ستمحو النتيجة السلبية التي تعرض لها الفريق اليوم".

وأتم: "سأعمل على خروج الفريق من الحالة السيئة عقب الخسارة الثقيلة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة".