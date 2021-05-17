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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دراسة احصائية: تراجع استهلاك المصريين من اللحوم والطيور وارتفاع في الارز والمكرونة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن السلع التي تراجع استهلاكها منذ بداية جائحة كورونا حتى 20 سبتمبر 2020 .

 

جاء ذلك وفقا لدراسة اصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حول أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية ، للتعرف على تأثر نمط استهلاك وإنفاق الأسر على السلع (الغذائية - غير الغذائية).

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ووفقا للدراسة الاحصائية، تراجع استهلاك المصريين من اللحوم و الطيور والأسماك والفاكهة خلال الفترة من بداية جائحة كورونا وحتى سبتمبر 2020،  كما انخفض استهلاك الأسر على كل من المواصلات العامة والميكروباص.

 

وكشفت الدراسة عن ارتفاع استهلاك المصريين  من الأرز، القمح، الدقيق، المكرونة، زيت الطعام، السكر، البقوليات، كما ارتفعت نسبة إنفاق الأسر على فواتير الإنترنت، المنظفات والمطهرات والأدوات الطبية مثل القفازات والكمامات.

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