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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تقرر تبني طفل بعد وفاة طفليها بأمراض نادرة

الزوجين مع طفليهما
الزوجين مع طفليهما

تعتبر لحظات وفاة الأطفال هي الأصعب على الآباء والأمهات الذين يفقدون الأمل في المستقبل ويشعرون بالإحباط في أغلب الأحيان. 

عانت كارين وزوجها بول ليدشمان، تلك اللحظات الصعبة بعد فقدانهم ابنتهم البالغة من العمر عاما واحدا، ثم تبعها وفاة إبنهم البالغ من العمر 12 عاما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، استطاع الأبوين التغلب على حزنهما الشديد لفقدان طفليهما باتخاذها قرار بتبني طفل للعيش معهما.

فقد الزوجين طفليهما بسبب أمراض نادرة، فقد توفيت الابنة "أبيجيل" بسبب مرض نادي يهاجم الجهاز العصبي للجسم، و تبعها بخمس سنوات وفاة الإبن "هاريسون" بسبب مرض السرطان.

ولم يشفى الوالدين من مرارة حزنهما، لكنهما تذكروا أمنية "هاريسون" بعد وفاة أخته بأنه يأمل لو أنهم تبنوا طفل يعيش معهم ويصبح له بمثابة الأخ.

ابيجيل وهاريسون

قالت الأم كارين، البالغة من العمر 48 عاما "أخبرني هاريسون ذات ليلة أنه يفتقد أخته بعد وفاتها، وإنه يتمنى لو نحضر له أخ بالتبني يمكنه مشاركته العابه الكثيرة واللعب معه، حيث أنه لا يحب الوحدة"

وقال الأب بول، البالغ من العمر 52 عاما، ويعمل في توصيل الطلبات للمنازل " يعتقد البعض إن قرارنا بتبني طفل كان فقط من أجل وفاة أبنائنا، لكني الان وبعد تلك السنوات ، أعتقد أنه أفضل قرار أقدمنا عليه في حياتنا فنحن الآن نعيش مع  أفضل ولد قابلته في حياتي"

واضاف " أتمنى ان يكون أبنائي الآن في مكان أفضل، ويشاهدونا ونحن نتذكرهم بكل حب وسعاده، واتوقع أن يكون هاريسون فخور بنا بعد تحقيق إحدى أمنياته" 
 

الجهاز العصبي السرطان مرض بريطانية زوجين آريس

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