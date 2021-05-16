سياسي:إستقرار السودان أبرز الملفات المطروحة في زيارة السيسي باريس

كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة الرئيس السيسي لباريس في هذا التوقيت وما هي الملفات المطروحة مع الجانب الفرنسي.

وقال بدر الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"،:" زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا في هذا التوقيت أمر هام، فهي دولة صديقة لمصر ترتبط بعلاقات قوية على المستوى الحكومي والقيادي والشعبي.

وأشار إلي أن الرئيس السيسي يشارك في قمتين، أحداهما خاصة بالمرحلة الانتقالية بالسودان بهدف الوصول إلى استقرار السودان، لافتا إلى أن السودان تمثل أهمية كبرى لمصر.

ونوه إلي أن القمة الثانية هي قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية، وهي قمة هامة تأتي في فترة تعاني منها هذه الدول خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحا أن القمة تفيد بتعزيز الجهود الدولية لهم.