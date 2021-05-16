5 علامات تكشف أن لديك طفيليات فى الجهاز الهضمى

طفيليات الجهاز الهضمى مشكلة يعانى منها الكثيرين إليك علامات تدل على أنك تعانى من الإصابة بها وأبرز العلاجات التى تخلصك منها وفقا لموقع هيلث لاين يجب أن تنتبهى إليها

1 . فقر الدم

تسبب بعض أنواع الطفيليات فى تلف الجهاز الهضمى وتأكل جدارنه مما قد يسبب الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد.

2. التغيرات في الشهية

تلتصق الديدان الشريطية والطفليليات فى جدران الأمعاء وتسرق بعض العناصر الغذائية المخصصة لك فقد لا تشعر بالشبع بعد الوجبة وقد تعاني من جوع غير عادي. قد تصاب أيضًا بالانتفاخ والغازات المؤلمة بسبب والطفيليات الأخرى.

3. مشاكل الجهاز الهضمي غير المبررة

قد يتم تشخيص خطأ بعض الأشخاص الذين يعانون من الغازات والانتفاخ والإسهال والإمساك بالإصابة بالقولون العصبي أو حالات أخرى. يتفاجأ الكثير بعض الفحص أن لديهم طفيليات معوية

4. طحن أسنانك

هل سبق لك أن لاحظت أنك تطحن أسنانك في الليل؟ عادة ما تحدث هذه الحالة ، التي تسمى صرير الأسنان ، بسبب اضطرابات في نومك وقلق عام . يمكن أن يكون كلاهما من أعراض الطفيليات المعوية والسموم التي تفرزها والتي تتفاعل مع الناقلات العصبية وتجعلك تقومين بطحن أسنانك



5. آلام في العضلات والمفاصل

الطفيليات المعوية تنتقل إلى أقرب العضلات والمفاصل. يمكن أن تؤدي السموم التي تفرزها إلى آلام في المفاصل والعضلات.

أغذية تخلصك من الطفيليات

على الجانب الأخر إليك عدة طرق يمكنك من خلالها التخلص من الطفيليات المعوية.

الأعشاب:

تم استخدام العديد من الأعشاب لعدة قرون لخصائصها المضادة للطفيليات والميكروبات. جربى النعناع أو الزنجبيل أو الزعتر الطازج أو استخدم الزيوت العطرية.



خل التفاح:

يساعد خل التفاح على استعادة توازن درجة حموضة المعدة ويعزز الجهاز الهضمي.



البابايا والأناناس:

تحتوي هذه الفاكهة على إنزيمات ومركبات طبيعية أخرى يمكنها أن تخلصك من الطفيليات وتعمل هذه المركبات أيضًا كمضاد لالتهابات لأمعاء المؤلمة.