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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير سياحة سابق رئيسا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية

صدى البلد

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.. وجاء التشكيل كما يلي:-
•    الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة.
•    سها الترجمان والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الإدارة.

يذكر أن سها الترجمان تعمل مديرًا عام لفندقي رمسيس هيلتون وهيلتون القاهرة وعضو مجلس إدارة منتخب في غرفة المنشآت الفندقية ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة في البحر الأحمر حتى عام 2016. وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة من 2016-2018 ورئيس مجلس إدارة جمعية "السياحة ثقافة شعب" وعضو اللجنة الفنية في المجلس الأعلى للسياحة من 2016-2018. 

أما إيمان عبد المنعم فهي تعمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة جولدن تورز للخدمات وسبق لها العمل بمكتب العمارة للمناطق الحارة بدبي ومدير لمبنى مركز دبي للطيران لمدة خمس سنوات وقامت بتأسيس مكتب طيران الأمارات بالقاهرة وكانت رئيسًا للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات لمدة سنتين.

 

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