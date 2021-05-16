وزير الصحة البريطاني: كورونا الهندي سيجتاح العالم بسبب عدم التطعيم باللقاحات

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن هناك درجة عالية من الثقة في أن لقاحات كورونا تحمي من المتغير الهندي لفيروس كورونا، ولكن يمكن أن ينتشر المتغير كالنار في الهشيم في أوساط الذين لم يتلقوا اللقاح.

وبحسب شبكة "سكاي" البريطانية، حث وزير الصحة البريطاني أولئك المؤهلين للتطعيم - لكن لم يحجزوا موعدًا بعد - على التقدم للحصول على لقاحهم كما حذر من التأثير المحتمل لمتغير كورونا الهندي.

قال هانكوك إن المتغير الهندي يمكن أن "ينتشر بشكل أسرع" من متغير كينت، الذي أدى إلى الموجة الثانية القاتلة من الإصابات في المملكة المتحدة هذا الشتاء، حيث تم العثور على ما يزيد قليلاً عن 1300 حالة في البلاد حتى الآن.

وقال إنها أصبحت "السلالة المهيمنة في بعض أجزاء بريطانيا" مثل بولتون وبلاكبيرن.

وأضاف هانكون أنه في بولتون، حيث انتهى الأمر بعدد من الأشخاص في مستشفيات بالمتغير الهندي، كان الغالبية العظمى من هؤلاء المرضى مؤهلين للحصول على حقنة لقاح كورونا لكنهم لم يحصلوا عليها بعد.