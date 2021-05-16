سفير مصر بفرنسا يوضح دور قمة باريس في دعم الاقتصادات الإفريقية ..فيديو

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، إن المجتمع الدولي بأكمله سيركز على كيفية التعامل مع الآثار السلبية التي لحقت باقتصاديات الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "يوسف"، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، "هناك خسائر باهظة لحقت بالاقتصاديات العالمية، والمنطقة الأفريقية أيضا تعرضت لأزمات كثيرة خاصة الدول المنغلقة التي ليس لها سواحل، فهذه الدول تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا".



وتابع سفير مصر لدى فرنسا "اقتصاديات الدول الأفريقية شهدت تراجعا كبيرا، لذلك قمة دعم السودان بباريس تأتي في توقيت هام للغاية يبدأ فيه المجتمع الدولي التعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة وإيجاد سبل لتوفير التمويل اللازم للاقتصاديات الأفريقية من أجل مساعدتها على تخطي المرحلة الصعبة".



وأكد أن "الإعلان الذي سيصدر عن القمة سيتناول أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية، وهو ما يؤكد بُعد نظر القيادة السياسية في مصر".