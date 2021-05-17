بمنظومة مكابح ثنائية الأداء .. بي واي دي تكشف E3 الكهربائية| صور

تتسابق شركات تصنيع السيارات على تطوير مفهوم السيارات الكهربائية، و تواصل تعزيز الجهود الفكرية و التكنولوجية نحو هذا المجال، و خاصة قوة البطاريات و مدى السير، إلى جانب القوة الفنية للمحركات.

و يبدو أن شركة بي واي دي الصينية تسير على هذا النهج و لكن بإطلالة مختلفة، و صاحبة هذا الموضوع هي سيارة كهربائية خاصة بتعليم القيادة، حيث زودت بعصا ناقل حركة تقليدية الأداء، و يعتبر هذا الامر جديد بالنسبة للسيارات التي تعمل بهذه المنظومة.

و تزيد بي واي دي من قدرات هذه السيارة و التي تحمل اسم E3 بعدة تعزيزات اخرى، حيث زودت بمنظومة مكابح ثنائية الأداء، الأول خاصة بقائد السيارة و الثانية مدعوم بالمقعد الامامي الواقع في بالناحية الاخرى.

و على الرغم من عدم توافر البيانات الخاصة بقوة المحرك و أمور التسارع، و لكن أفادت بعض التقارير أن هذه النسخة سوف تتوفر بالعديد من الأوضاع الخاصة بالانطلاق، مثل الوضع الاقتصادي، والتعليمي، والرياضي.

و تضم المقصور الداخلية للسيارة E3، عجلة قيادة متعددة المهام، و لوحة عدادات ديجيتال، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، و تكييف هواء أوتوماتيكي.

بينما زودت السيارة ببطارية بقوة 38 كيلووات/ساعة، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 350 كيلومتر، و تبدأ أسعار تلك النسخة بداية من 20.500 دولار أمريكي، و تقدر النسخة الأكثر تطورًا بقيمة قدرها 22.055 دولار أمريكي.