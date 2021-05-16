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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير:العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة الإفريقية وطيدة منذ الستينيات

صدى البلد

كشف الدكتور فؤاد عيسي رئيس قسم الإقتصاد بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية.

 

وقال عيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ج "بنوك واستثمار" عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:"ن العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة الإفريقية علاقات وطيدة منذ الستينات في عهد جمال عبدالناصر، حيث كانت الشركة المصرية للاستيراد والتصدير، لها مكاتب في كل دول القارة الإفريقية.


أوضح:"مصر تكون مدعوة بأي محفل دولي يكون فيه مناقشة قمة الاقتصادات الإفريقية، وحضور الرئيس السيسي قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية بالعاصمة الإفريقية، له دور كبير في دعم الأشقاء الأفارقة في محفل دولي.

ونوه إلي أن ما تستفيده مصر من ذلك هو قوة العلاقات مع أشقائها الأفارقة، لافتا إلي أن القاهرة لها دور ريادي علي مدار التاريخ.

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