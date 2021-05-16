شاهد.. مي الغيطي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت مي الغيطي، صورة جديدة بأحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي الغيطي، بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب بفتحة صدر واسعة من الأمام، واعتمدت على إضافة إكسسوارات ذهبية تلائم الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع مكياج يبرز من جمال ملامحها.

يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".

وسبق أن كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.