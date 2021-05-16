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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا عطا ومحمد شاهين يطرحان أغنية 2 وحوش

مينا عطا ومحمد شاهين
مينا عطا ومحمد شاهين

طرح كل من مينا عطا ومحمد شاهين، أغنيتهما الجديدة “2 وحوش” حيث يقدمان سويا ديو غنائى جديد بعد تقديمها “انا الصاحب”.

وأغنية “2 وحوش” من كلمات وليد العطار، وتوزيع ولحن رامى المصرى وسلطان الشن.

وكان قال مينا عطا المطرب الشاب، إن الاغانى الوطنية قوة ناعمة ضرورية جدًا، فهى تحرك مشاعرنا تجاه الوطن.

وأضاف المطرب مينا عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن أغنية "عاشوا"، كلمات اللواء محمد هيكل ، وألحان شريف حمدان ، وتوزيع أحمد عادل.

وأشار المطرب مينا عطا، إلى أننا تواصلنا مع اللواء مران عادل المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام  بالداخلية، لأنه كان يرغب فى أهداء عمل فنى للجيش، وكان أبسط  عمل فني يمكن تقديمه هدية من الجيش للشرطة بمناسة 6 أكتوبر .

وتابع المطرب مينا عطا ، أنه من الواضح فى الاحتفالات التى قام بها الأهالي فى كل محافظات الجمهورية  بالشوارع ، أن الغالبية العظمي منهم من الشباب لانهم مدركين جيدًا الآن من المضلل؟ وأين هو الطريق الصحيح ، مؤكدًا أن الشباب المصرى واعٍ.

وسجل المطرب مينا عطا أغنية جديدة وطنية بعنوان "عاشوا"، من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة.

"2 وحوش".. مينا عطا ومحمد شاهين يطرحان ديو جديد ثالث أيام العيد

إصابة والدة مينا عطا بفيروس كورونا

من ناحية أخرى طرح مينا عطا مؤخرا دويتو غنائى جديد وطني مع المطربة شيرين يحيي، يحمل اسم "درس مفيد"، وهى من كلمات الشاعر محمد عبد الحى، وألحان وليد الحسينى، وتوزيع حمادة الحسينى، وإخراج خالد نور الدين.

الدويتو يعتبر من الأغاني الوطنية الحماسية التي ترصد المشرعات العملاقة واكتشافات الغاز وتوربينات الكهرباء والمزارع السمكية وأحدث شبكة طرق والصوب الزراعية وغيرها من الصور الحضارية لمصرنا الحبيبة .

مينا عطا ومحمد شاهين

وطرح مينا عطا أغنية جديدة منذ حوالي شهر،بعنوان “وقفت الدني” باللهجة اللبنانية، من كلمات طارق درويش، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وأخرجها سامي بساط.

ويستعد لطرح دويتو غنائي جديد مع صديقه محمد شاهين، لتتر مسلسل الكارتون الجديد "حلم الفضاء"، التي تقوم ببطولته سوسن بدر ومسامي مغاوري، ومقرر عرضه في شهر رمضان.

الأغنية من كلمات بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع شريف منصور.

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