تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الفلسطيني

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقدمها بطلب للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني.

أهداف الجلسة

وتهدف الجلسة إلى تهدف الجلسة إلي بحث آليات الدعم المقدم من الدولة الفلسطينية لأشقائنا فى فلسطين خلال فترة العدوان، وبحث آليات التنسيق مع الشُعَب البرلمانية الموازية فى الدول العربية وغيرها من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن تثمين ودعم جهود الدولة المصرية المقدمة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق .

رئيس النواب يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين

جدير بالذكر ان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد طالب في جلسة سابقة، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف.

و قال جبالي إن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

و أوضح أن التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.