مندوب مصر بالأمم المتحدة: فلسطين قضية شعب محتل يبحث عن حقوقه المشروعة

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية تتابعها أجيال من الدبلوماسيين المصريين، فالتعاون مع القضية الفلسطينية كان منذ عقود، وما زال حتى الآن.

وتابع إدريس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:"مصر ممزوجة الألم لما يحدث للأشقاء في فلسطين، مضيفًا: "آمل بأن ينالوا حقوقهم المشروعة ولو بعد حين".

وأشار إلي أن القضية الفلسطينية هي قضية احتلال، وقضية شعب محتل يبحث عن نيل حقوقه المشروعة، ومن فروعها تنشأ دوامات كثيرة.

ولفت مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إلى أنه كان هناك محاولات لإصدار بيان صحفي لما دار من مناقشات داخل مجلس الأمم المتحدة، بشأن ما يحدث في فلسطين.