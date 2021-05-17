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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استصلاح 270 ألف فدان.. تفاصيل المشروع القومي لزراعة شمال سيناء

تنمية مناطق وسط سيناء
تنمية مناطق وسط سيناء

تسير الدولة فى أعماق سيناء بخطوات ثابتة، لتحقيق التنمية الشاملة فى كل الجوانب الاقتصادية ، من أجل  توفير فرص عمل ودخل مناسب للمواطنين.. وعلى مدار سنوات، علت الأصوات بضرورة تنفيذ خطط  للتنمية الحقيقية على أرض سيناء، لتحقيق طفرة زراعية ، واستغلال موارد المياه المتاحة، لزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تتوافر علي أرض سيناء.

 

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  أن الدولة تواجه الإرهاب فى سيناء بالتنمية، من خلال التوسع فى المشروعات التنموية وعلى رأسها القطاع الزراعى الذى يعتبر قاطرة التنمية، ولفت الي ان اهتمام القيادة السياسية، بملف التنمية الشاملة بوجه عام والتنمية الزراعية بشكل خاص فى سيناء، خطوة غاية فى الأهمية، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مقومات سواء التربة أو المياه.


وأضاف  اللواء شوشه ، ان  المشروع القومي لتنمية وسط سيناء،   الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف  الي توفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضى المستهدف زراعتها فى منطقة وسط سيناء  وغرب العريش ، ومساحات الأراضى المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الرى ومساراتها المختلفة، ومحطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء، لتحقيق التنسيق والتكامل  بين الجهات المعنيه بتنفيذ المشروع، خاصة قطاعات العمل المشترك من الرى والزراعة، للإسراع فى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي.

 

وأضاف أن المشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضى بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر، حيث يمثل  إضافة جديدة للرقعة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائى وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الزراعيه.

 

واكد علي  ان نجاح الدولة فى توفير المياه اللازمة سواء للشرب أو الري،  يبعث الحياة فى ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة فى منطقة وسط  سيناء ، لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي ، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، ليس فقط من سيناء ولكن من جميع المحافظات.


لذا فإن المشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، ياتي ليجسد فكرة الاستغلال الأمثل لموارد أرض سيناء من خلال تنفيذ التكليف الرئاسى باستصلاح 456 ألف فدان بوسط وشمال سيناء.


مشيرا الي انه ، جار استصلاح 270 ألف فدان في إطار خطة تنمية سيناء،  لتكون جاهزة للزراعة بكامل مرافقها من ترع وشبكات رى بأحدث طرق الرى وشبكات الكهرباء وشبكات الطرق المتصلة مع أنفاق وكبارى قناة السويس، وما يتبعهم من إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مكونة من قرى نموذجية على أحدث طراز وبأعلى درجات الجودة من حيث البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير سبل العيش من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وملاعب رياضية وأجهزة حكومية .
 

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