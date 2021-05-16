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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس مفلسة وبلا قدرات عسكرية

بيني جانتس وزير الدفاع
بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من القضاء على قدرات حماس العسكرية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جانتس قوله خلال زيارته لبعض من كتائب جيش الاحتلال جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "حركة حماس أصبحت مفلسة، والعقيدة التي تقاتل بها باتت خاسرة".

وكان جانتس قال في مؤتمر صحفي عصر اليوم أنه  "أبلغ الوفد الأمريكي أنه ما من دولة ستقبل بضرب مواطنيها وواجبنا الأخلاقي والقانوني حمايتهم، ونحن سنكمل مهمة تدمير قدرات حماس بما فيها الأنفاق".

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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "كوزير للدفاع نؤكد أننا سنعمل على ضرب ​حركة حماس​ بقوة"، مشيراً إلى أن "الكثير من الأرواح أنقذت بسبب إنصياعهم لتعليمات الجبهة الداخلية، وحماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن استشهاد 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.
 

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