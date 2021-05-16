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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 علامات تدل على أن لديك تضخم في الطحال

صدى البلد

علامات يجب الإنتباه إليها مؤشر لإصابتك بتضخم  الطحال إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين أنتبهى إليها 

1. ألم في الكتف الأيسر


يبدو من الغريب أنك قد تصاب بألم في الكتف الأيسر عندما لا يعمل هذا العضو بشكل صحيح ، لكن الألم غالبًا ما ينتشر من منطقة البطن. لن يفترض معظم الناس أن لديهم مشكلة في هذا العضو عندما يكون لديهم ألم في الكتف ، لذلك لا يُنظر إليها غالبًا على أنها مشكلة عندما يكون هناك ألم في هذه المنطقة

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2. امتلاء البطن


عند وجود أمراض أو عدوى في الجسم ، فإن هذا العضو يعمل بسرعة لإزالة السموم وتنقية الدم . إذا كانت السموم وفيرة ، فسوف ينتفخ العضو. يمكن أن يسبب كلا من الألم والامتلاء في الجانب الأيسر من البطن أو كلا الجانبين.

3. الشعور بالامتلاء دون الأكل


نظرًا لزيادة الضغط في منطقة البطن بالفعل ، فإن أقل كمية من الطعام يمكن أن تزيد الأمر سوءًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الشعور بأنك تناولت وجبة كبيرة حتى لو لم تكن قد تناولت وجبة خفيفة. يجب التحقيق في مشاكل المعدة نظرًا لوجود العديد من الأسباب ، لكن من المؤكد أنها يمكن أن تكون تضخم الطح

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4. التعب


تضخم الطحال يمكن أن يسبب لك الشعور بالإرهاق 

 

5 .فقر الدم


فقر الدم هو حالة في الجسم ناتجة عن نقص الحديد. هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الحديد في جسمك. ومع ذلك ، فهو العضو المسؤول عن تصفية السموم وإعادة إرسال الحديد إلى خلل في الجسم هو الطحال ويعد ذلك   علامة على  تضخم الطحال


6. كثرة العدوى


إذا كنت تعاني من التهابات متكررة أو لديك حالة من أمراض المناعة الذاتية ، فقد يتسبب ذلك في تضخم الطحال. عندما يمتلئ الدم باستمرار بالسموم والأمراض ، قد يتضخم هذا العضو استجابةً لحالة الإرهاق

7. الآلام عند التنفس


إذا كنت تعاني من آلام طعنات حادة عند التنفس ، فقد تكون علامة على إصابتك بتضخم الطحال. ومع ذلك ، يمكن أن تسبب العديد من الأشياء الأخرى مشاكل في التنفس ، حتى النوبة القلبية. من الضروري إجراء اختبارات التصوير لتأكيد التشخيص.

 

الطحال تضخم الطحال الكتف الأيسر أمراض السموم

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