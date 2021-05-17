بعد ارتفاعه 6 جنيهات.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-9-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-5-2021، بعد أن ارتفع أمس جنيهين، بجانب ارتفاعه 4 جنيهات خلال تعاملات أمس الأول علي مختلف الاعيرة بـ محلات الصاغة.



وبلغ أعلى سعر للجرام من عيار 24 الأعلي فئة 907 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع تداولا 794 جنيها مقابل 788 جنيها أول أمس .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 681 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين الذهب نحو 529 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



