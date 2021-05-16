اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي بشأن فلسطين

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبحث الوضع في فلسطين.

وقالت "واس"، إن "الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين والمستجدات في المنطقة".

وكان بن فرحان أكد خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر طارئ عقدته منظمة التعاون الإسلامي صباح اليوم على المستوي الوزاري إن المملكة تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية معلناً رفض المملكة التام للإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية.

وأضاف بن فرحان أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين، وأدان الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس، مشدداً على أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها".

ودعا بن فرحان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف العمليات العسكرية فورًا، مؤكدًا على دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني وداعياً لتكاتف الجهود لوقف التصعيد.