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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا الآثار والطيران يؤكدان سلامة الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

صدى البلد

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، على نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر، وكذا المنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا مما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر.

 

يأتي ذلك خلال استقبال الوزيرين زائري الجناح المصري المشارك الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM المُقام حالياً بدبي.

 

كما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال تواجدها في دبي علي المشاركة في الملتقى، وزيارة الجناح المصري المشارك به.

 

وتفقد الوزراء الثلاث للأجنحة المختلفة بالمعرض والذي يضم ١٣٠٠ عارض ممثلين عن ٦٢ دولة حول العالم، كما التقوا بعدد من المتخصصين في مجال السياحة والسفر لتبادل الافكار والرؤى حول مستقبل صناعة السياحة وكذلك النقل الجوي في ظل جائحة كورونا.

 

وأعربوا عن تفاؤلهم بتحسن وتعافي حركة السياحة والسفر خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء حصول الكثير حول العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر خاصة أن السفر والتنقل جواً أكثر الوسائل أماناً، مشيرين إلى حرص الحكومة المصرية على توفير كافة الدعم اللازم لقطاعي السياحة والطيران لمواجهة هذه الجائحة والتعافي من تداعياتها في أسرع وقت، حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية وتوفير كافة وسائل السلامة والأمان للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية .

 

كما أكد الوزراء الثلاث على مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة ولا سيما فــــي ظــــل المــــساعــــي الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما قدم وزيرا الطيران والسياحة لمحة لما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء،وكذا الاجراءات المطبقة بالمطارات .

 

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالملتقى العربي للسياحة والسفر ATM مُقام على مساحة ٣٠٥ متر ويشارك به ١٤ جهة عارضة تضم شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو ومجموعة من الفنادق وشركات السياحة المصرية.
 

الدكتور خالد العناني وزير الطيران المدني الملتقى العربي للسياحة والسفر

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