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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتهمة إغتصاب طفلة.. المحكمة تبرئ شقيقان حكم عليهما بالإعدام خطأ وتعوضهما بـ 75 مليون دولار

السجن
السجن

واجه أخوين غير شقيقين، معاقين ذهنيا، عقوبة السجن لعقود بتهمة إغتصاب طفلة صغير تبلغ من العمر 11 عاما وقتلها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “نيوز أوبزرفر” يوم الجمعة الماضية، قررت هيئة محلفين أمريكية مكونة من 8 أشخاص، تبرئة المتهمين وتعويضها بمبلغ يقدر ب 75 مليون دولار على الأضرار التي تعرضوا لها دون ذنب، وعن المدة الطويلة التي قضاها المتهمين في السجن. 

وأدانت المحكمة كل من هنري ماكولوم وليون براون، وهما من ذوي البشرة السوداء، بإغتصاب وقتل الفتاة في القضية الحقوقية التي شهدتها ولاية كارولينا الأمريكية عام 1983.

وقال محامي المدعى عليهما، إليوت أبرامز: “وجدت هيئة المحلفين الأولى التي استمعت إلى جميع الأدلة، بما في ذلك الأدلة التي أُخفيت بشكل خاطئ، أن هنري وليون بريئان، ووجدت أنهما تعرضا للظلم بشكل واضح ومؤلم، وفعلت ما يمكن أن يفعله القانون لتصحيح الامر”.

وأضاف: "كانا مراهقَين خائفين، وكان معدل ذكائهما منخفضاً عندما استجوبتهما الشرطة وأُكرها على الاعتراف. كان ماكولوم في التاسعة عشرة من عمره، وكان براون في الخامسة عشرة من عمره».
وأُفرج عنهما من السجن عام 2014 بعد أدلة الحمض النووي التي أثبتت براءتهما.

وقال ماكولوم للصحف: «لقد حصلت على حريتي، ولا يزال هناك كثير من الأبرياء في السجن حتى اليوم».
وتابع ماكولوم وبراون دعوى مدنية ضد أفراد الشرطة عام 2015 بحجة أن حقوقهما المدنية قد انتُهكت أثناء الاستجوابات التي أدت إلى إدانتهما.

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