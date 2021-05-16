أمن الجيزة يواصل فرض السيطرة الأمنية والتأكيد على غلق المحلات التجارية

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، الانتشار الأمني بالشوارع لفرض السيطرة الأمنية، وتأكيد الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بمنع التجمعات، ومتابعة تنفيذ قرارات الغلق للمحال فى التاسعة مساء وغلق المقاهي وتسيير دوريات أمنية للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

وانتشرت قوات الأمن بالشوارع والميادين الكبرى والتمركزات المحددة لكل منها وكثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية.

كما شنت مباحث المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملات ليلية للتأكد من الالتزام بقررا غلق المحلات والمولات والمطاعم.

وعززت قيادات المباحث الجنائية التواجد الأمني والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام المناطق التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع التجمعات.

من جانبها شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة حملات شرسة للقضاء علي البؤر الإجرامية وأماكن بيع المخدرات حيث تشن حملات يومية بعد رصد معلومات عن تجهيز تجار المخدرات في مختلف المناطق لكميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة تحت مسمي "تموين العيد".