تنسيقية شباب الأحزاب تثمن تحركات الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن متابعتها بكل فخر واعتزاز جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين على الصعيدين السياسي والإنساني، لتؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصادق الشكر للقيادة السياسية على دعمها الدائم لجهود السلام في المنطقة، وبشكل خاص لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة ولتحقيق السلام القائم على العدل.

وتدعو التنسيقية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان وتغليب مسار الحل السياسي الذي تتبناه مصر والذي من شأنه حقن دماء الأبرياء ووضع قواعد الاستقرار والتنمية كأولوية لمنطقة الشرق الأوسط.