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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. انطلاق الشرق الأوسط للطاقة 2021 بمشاركة 85 دولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح  سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي، اليوم الاثنين معرض الشرق الأوسط للطاقة 2021 الذي سيقام افتراضيا بمشاركة نخبة من متخصصي ومحترفي قطاع الطاقة المسجلين من أكثر من 85 دولة حول العالم .

و سيسلط المعرض الضوء ابتداء من غد وحتى 9 يونيو القادم  في كل أسبوع على قطاع مختلف لـ صناعة الطاقة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتوزيع والطاقة الحرجة والاحتياطية واستهلاك الطاقة وإدارتها.

وسيتناول الأسبوع الأول من الحدث قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأحدث الأفكار والاتجاهات والابتكارات في الصناعة مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين النظيف الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبهذه المناسبة قالت كلوديا كونيتشنا مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة: "يؤكد حدثنا الافتراضي الأول التزامنا بدعم صناعة الطاقة العالمية حيث قمنا بتطوير منصة مواتية وملائمة لتنمية فرص الأعمال والتواصل الإيجابية خلال واحدة من أصعب الفترات التي واجهتها الصناعة .. كما تم جمع خبراء صناعة الطاقة من جميع أنحاء العالم لتقديم مجموعة من الجلسات والندوات الرفيعة المستوى طوال كل أسبوع " .

وأضافت أن الخبراء سيتناولون خلال الحدث موضوعات من بينها أهداف الطاقة النظيفة واعتماد الهيدروجين النظيف والطاقة الشمسية والفرص المتاحة حول طاقة الرياح فضلا عن إستضافة سلسلة من المحادثات التقنية وعروض المنتجات .

وتشمل مواضيع جلسات المعرض تنويع الطاقة والسباق لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة واستراتيجيات الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات وإدراك إمكانات الهيدروجين النظيف الأخضر وتسليط الضوء على زيادة إنتاج الألواح الشمسية وأحدث الابتكارات في تصميم وتركيب الوحدات الكهروضوئية.

وستعقد خلال الحدث الإفتراضي للمعرض الذي يستمر أربعة أسابيع سلسلة من المحادثات التقنية وطاولات مستديرة تفاعلية وحلقات نقاش وجلسات لقيادة الفكر ومقابلات عن بعد .

ويؤكد هذا الحدث الافتراضي على التزام معرض الشرق الأوسط للطاقة بتقديم فرص تواصل إيجابية لصناعة الطاقة وإقامة شراكات وتقديم رؤى وخلق القدرة في الحصول على أحدث الحلول بالإضافة إلى ربط المستخدمين بآلاف العملاء والشركاء وجهات الاتصال المحتملين عبر سوق الطاقة .

ويشكل معرض الشرق الأوسط للطاقة جزءا أساسيا من التوسع الاقتصادي في الشرق الأوسط وربط الأعمال التجارية وتقديم منتجات جديدة إلى المنطقة لبناء البنية التحتية والعقارات والتجارة.

ويساعد معرض الشرق الأوسط للطاقة الآن الحكومات والمنظمات والشركات الصغيرة والمتوسطة على تنويع توليد الطاقة وإمداداتها وبناء مستقبل مستدام.
 

وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2021 قطاع الطاقة الطاقة المتجددة استهلاك الطاقة النظيف الأخضر الطاقة الشمسية

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