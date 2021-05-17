تغييرات في أسعار شيفروليه ايكونوكس موديل 2022.. صور

تعتبر شيفروله ايكونوكس موديل 2022 واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـSUV، و تعد هي واحدة من اقوى الطرازات داخل السوق الأمريكي، و لكن شهدت هذه السيارة حركة من التغييرات الخاصة بالقيمة التسويقية، و ذلك بعد أن تخلت الفئة القياسية L و تبدأ من LS.

تحتوي السيارة ايكونوكس موديل 2022 فئة LS، على محرك 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

و تصل السرعة القصوى لـ شيفروليه ايكونوكس موديل 2022 نحو 124 ميل/ساعة، أما عن قدرات التسارع فتستطيع أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 8.8 ثانية.

أما عن استهلاك السيارة من الوقود فبلغت نحو 8.8 لتر، و ذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم، فيما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مع جنوط معدنية يجمع بين اللون الأسود و الفضي.

و تبدأ أسعار شيفروليه ايكونوكس موديل 2022 بقيمة قدرها 26.995 دولار، أي ما يعادل 101.231 ريال سعودي، بالاضافة إلى احتساب رسوم الشحن.

أما عن النسخة LT فتبدأ أسعارها من 28.095دولار أمريكي، أي ما يعادل 105.35 ريال سعودي، بينما تأتي النسخة بريمر بقيمة قدرها 32.195 دولار، أي ما يعادل 120.731 ريال سعودي، إلى جانب الرسوم المقررة.