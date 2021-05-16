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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تنعى الفنانة نادية العراقية

نادية العراقية
نادية العراقية

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنانة الراحلة نادية العراقية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت هبة مجدي، صورة لـ نادية العراقية، معلقة عليها "البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

 

وكان عدد من الفنانين كتب نعيا للراحلة وكانت من أبرزها:

 

كتبت الفنانة سوسن بدر: "الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه بأذن الله ويصبر احبابها ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم".

 

وعلقت الفنانة جومانا مراد: "الله يرحمها في الجنه ونعيمها إن شاءالله".

 

بينما كتبت ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها".

 

جدير بالذكر أنه توفيت الفنانة  نادية العراقية بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

 

وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

 

وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية.

 

نادية العراقية قراءة الفاتحة فيروس كورونا هبه مجدى الفن

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