هالة السعيد: حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية وفرت 8000 فرصة عمل

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعاون الحالي بين الوزارة وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية جاء من أجل تعظيم استفادة مديري حاضنات ومسرعات الأعمال ومؤسسات دعم ريادة الأعمال؛ من خبرة حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية باعتبارها أول مسرعة أعمال جامعية في مصر ومساهمتها بتسريع أكثر من ٢٠٠ شركة ناشئة وخلق أكثر من ٨٠٠٠ فرصة عمل.

أكدت هالة السعيد أن الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 تدعم حاضنات الأعمال والعمل علي تطويرها ومساندتها.

ولفتت وزيرة التخطيط في تصريحات لها، إلى مشروع رواد 2030 ساهم في إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة، فضلًا عن الحاضنة المصرية الأفريقية والمصنع المصغر.

وأشارت هالة السعيد، إلي الدور المهم الذي تقوم به تلك الحاضنات في دعم واحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في أفكارهم وتقديم المساندة اللازمة لهم.

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 موخرا إطلاق برنامج خاص ببناء قدرات مديري حاضنات ومسرعات الأعمال بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن وذلك في إطار الشراكة والدعم من مؤسسة دروسوس، حرصًا على مشاركة الخبرات وتحسين آليات الدعم المختلفة لخلق فرص عمل متنوعة وتحفيز النمو الاقتصادي.