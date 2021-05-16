الشعور بالرضا وتخصيص وقت لنفسك.. 10 مسكنات للتوتر لن تستغنى عنها في حياتك

نصف الكوب الممتلىء..

إذا كنت تتعرض للشعور بالضغط أو التوتر سواء بسبب عملك أو لأسباب شخصية، فإن الخطوة الأولى لمواجهة هذا الشعور تتمثل في تحديد السبب على وجه الدقة، والحذر من اللجوء إلى أشياء غير صحية مثل التدخين للتعامل مع الضغط.

يقول البروفيسور كاري كوبر، خبير الصحة النفسية في جامعة لانكستر: "في الحياة، هناك دائما حل لكل مشكلة، وأن ترك المشكلة بدون السيطرة عليها أو التعامل بسلبية معها سوف يجعل التوتر أكثر سوءا ".

وتابع كوبر أن مفاتيح الإدارة الجيدة للغضب تتمثل في بناء قوة عاطفية والتحكم في الوضع، وأن يكون لديك شبكة اجتماعية جيدة، وتبنى نظرة مستقبلية إيجابية.

وقدم كوبر 10 نصائح للقضاء على الضغط والتوتر والقلق، نشرتها السلطات الصحية البريطانية على صفحتها الإلكترونية، وهي كالتالي:

1. كن نشيطا

التمارين الرياضية لن تقضى على الضغط، لكنها سوف تقلل من التوتر العاطفي الذي تشعر به، وسوف يجعل أفكارك أكثر وضوحا، وبالتالي تتعامل مع مشاكلك بشكل أكثر هدوءا.

2. أمسك بزمام الأمور:

هناك حل لكل مشكلة، يقول البروفيسور كوبر :إذا ظللت سلبيا، وتفكر بأنه لا يمكنك عمل أي شيء حيال مشكلتك، فإن التوتر سوف يزداد سوءا، الإحساس بفقد السيطرة يعتبر السبب الرئيسي للتوتر، وعدم الشعور بالراحة". فعل السيطرة في حد ذاته هو التمكين، وهو جزء أساسي من إيجاد حل يرضيك أنت وليس شخصا آخر.

3. تواصل مع الآخرين:

شبكة الدعم من الزملاء والأصدقاء والعائلة يمكن أن تسهل مشكلات العمل، وتساعدك على رؤية الأشياء بشكل مختلف.

يقول البروفيسور كوبر: "إذا لم تتواصل مع الآخرين، فلن تحصل على الدعم المطلوب عندما تحتاج المساعدة".

تساعدنا الأنشطة التي نقوم بها مع الأصدقاء على الاسترخاء. غالبا ما نضحك معهم، وهو مسكن ممتاز للتوتر.

4. تخصيص بعض الوقت لنفسك 'me time'

يرى البروفيسور كوبر أنه لايد من تخصيص بعض الوقت للخروج مع الأصدقاء، وبعض الوقت للراحة أو عمل تمارين رياضية. ونصح بتخصيص يومين أسبوعيا لما يسمى بوقت الشخص الخاص الذي يفعل فيه ما يحلو له.

5. تحدى نفسك

يساعد تحديد الأهداف والتحديات لنفسك، سواء في العمل أو في الخارج، مثل تعلم لغة جديدة أو رياضة جديدة، على بناء الثقة. سيساعدك هذا على التعامل مع التوتر.

يقول البروفيسور كوبر: "مع استمرارك في التعلم، تصبح أكثر مرونة على المستوى العاطفي، فهذا يحصنك بالمعرفة، ويجعلك تريد القيام بأشياء جديدة أكثر من كونك سلبيا".

6. تجنب العادات غير الصحية

لا تعتمد على مسكنات للهروب من مشاكلك مثل تناول الكافيين، الشاي والقهوة أو تعاطي الكحول أو إدمان التدخين.

ومن المرجح أن يقوم الرجال باللجوء إلى هذه السلوكيات أكثر من النساء. نسمي هذا سلوك التجنب، فالنساء أفضل في طلب الدعم من دائرتهن الاجتماعية".

وعلى المدى الطويل، لن تحل هذه العكازات الواهبة المشكلات، ولكنها ستخلق مشاكل جديدة، فإذا كنت تدفن رأسك في الرمال، فربما يكون ذلك إنقاذا مؤقتا، ومشكالط لن تختفى، فأنت تحتاج إلى تحديد سبب التوتر.

7. ساعد الآخرين:

هناك أدلة على أن الأشخاص الذين يساعدون الآخرين عبر أنشطة مثل التطوع أو العمل المجتمعي يكونون أكثر مرونة، فمساعدة أشخاص ربما يكونون في وضع أسوأ منك سوف يساعدونك على وضع مشاكلك في إطارها الصحيح.

إذا لم يكن لديك وقت للتطوع، فحاول أن تقدم معروفا لشخص ما كل يوم. يمكن أن يكون شيئا صغيرا مثل مساعدة شخص ما على عبور الطريق.

8. اعمل بذكاء وليس بمجهود أكبر

العمل بذكاء يعني تحديد أولويات عملك، والتركيز على المهام التي ستحدث فرقا حقيقيا. دع المهام الأقل أهمية إلى الآخر، وتقبل وجود مهام بشكل دائم، ولا تتوقع أن تتنتهى هذه المهام بنهاية دوام العمل.

9. حاول أن تكون إيجابيا:

ابحث عن الأشياء الإيجابية في الحياة، والأشياء التي تجعلك تحس بالامتنان للحياة. لا يقدر الناس الأشياء التي يمتلكونها دائما، فيجب أن تنظر إلى نصف الكوب الممتلىء وليس الفارغ، اكتب 3 أشياء يوميا تشعر بالامتنان لوجودها في حياتك.

10. تقبل الأشياء التي لا تستطيع تغييرها:

تغيير المواقف الصعبة ليس دائما ممكنا. حاول التركيز على الأشياء التي تتحكم فيها.