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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يجب عدم تجاهلها فوراً .. أخطاء تؤدي إلى تلف المحرك

توقف على الفور ..
توقف على الفور .. أخطاء تؤدي إلى تلف المحرك

يقع البعض من قائدي السيارات في الكثير من المشكلات الناتجة عن اهمال الحالة الفنية للمحرك، و يزداد الامر خطورة عند تجاهل تلك المشكلات، و التي تزيد من احتمالية تلف المحرك، أو فقدانه للخصائص الفنية اللازمة.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اشهر الأخطاء التي يرتكبها قائدي السيارات و التي تزيد من احتماليات تلف محرك السيارة.

 

– تنظيف غرفة المحرك 

 

يجب ان نبتعد عن استخدام بعض المواد النفطية ، و الاكتفاء باستخدام مسدس الهواء فقط و الذي يعمل على تنظيف هذه المنطقة من الغبار و الاتربة و أوراق الأشجار المتساقطة، و يقع البعض في مشكلة كبيرة وهي استخدام الماء و مواد التنظيف المختلفة، مما يجعل الامر غاية في الخطورة، و من الممكن أن نكتفي باستخدام "فوم" التنظيف المخصص لهذه العملية.

 

– زيت المحرك 

 

يجب أن نقوم بقياس مستوى الزيت جيدًا داخل محرك السيارة، و تجنب مشكلات الزيادة و النقص، كما يجب أن نلاحظ درجة اللزوجة و عدم تغير خصائصها و التي تؤثر على الأجزاء المعدنية الداخلية، كما يجب أن نتبع المواعيد المحددة لتغيير زيت المحرك، و ذلك للحصول على عمر افتراضي أطول و جودة عالية في الأداء.

 

– استخدام دواسة البنزين بقوة 

 

تجنب الضغط على دواسة البنزين بقوة، و قم باستخدامها بطريقة مثالية، حتى لا يندفع الوقود بطريقة اعلى من المسموح بها مما يحدث حالة من الاحتراق الإضافي، كما ان هذا الاسلوب قد يزيد من مشكلات المحرك على المدى البعيد.

 

 

– بخاخات الوقود 

 

من الأفضل أن تقوم بتنظيف بخاخات الوقود من وقت إلى اخر، مع إزالة الشوائب و الرواسب و التي تتكون بسبب درجة الوقود المستخدمة، و لكي تتجنب مشكلات اختناق المحرك، و الحصول على عزم مناسب للانطلاق.

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