يجب عدم تجاهلها فوراً .. أخطاء تؤدي إلى تلف المحرك

يقع البعض من قائدي السيارات في الكثير من المشكلات الناتجة عن اهمال الحالة الفنية للمحرك، و يزداد الامر خطورة عند تجاهل تلك المشكلات، و التي تزيد من احتمالية تلف المحرك، أو فقدانه للخصائص الفنية اللازمة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اشهر الأخطاء التي يرتكبها قائدي السيارات و التي تزيد من احتماليات تلف محرك السيارة.

– تنظيف غرفة المحرك

يجب ان نبتعد عن استخدام بعض المواد النفطية ، و الاكتفاء باستخدام مسدس الهواء فقط و الذي يعمل على تنظيف هذه المنطقة من الغبار و الاتربة و أوراق الأشجار المتساقطة، و يقع البعض في مشكلة كبيرة وهي استخدام الماء و مواد التنظيف المختلفة، مما يجعل الامر غاية في الخطورة، و من الممكن أن نكتفي باستخدام "فوم" التنظيف المخصص لهذه العملية.

– زيت المحرك

يجب أن نقوم بقياس مستوى الزيت جيدًا داخل محرك السيارة، و تجنب مشكلات الزيادة و النقص، كما يجب أن نلاحظ درجة اللزوجة و عدم تغير خصائصها و التي تؤثر على الأجزاء المعدنية الداخلية، كما يجب أن نتبع المواعيد المحددة لتغيير زيت المحرك، و ذلك للحصول على عمر افتراضي أطول و جودة عالية في الأداء.

– استخدام دواسة البنزين بقوة

تجنب الضغط على دواسة البنزين بقوة، و قم باستخدامها بطريقة مثالية، حتى لا يندفع الوقود بطريقة اعلى من المسموح بها مما يحدث حالة من الاحتراق الإضافي، كما ان هذا الاسلوب قد يزيد من مشكلات المحرك على المدى البعيد.

– بخاخات الوقود

من الأفضل أن تقوم بتنظيف بخاخات الوقود من وقت إلى اخر، مع إزالة الشوائب و الرواسب و التي تتكون بسبب درجة الوقود المستخدمة، و لكي تتجنب مشكلات اختناق المحرك، و الحصول على عزم مناسب للانطلاق.