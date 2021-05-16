مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب شقيقيان في حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق الفيوم القاهرة بالقرب من قرية الزملوطى التابعة لمركز الفيوم.

قررت نيابة مركز الفيوم انتداب مفتش إدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فني عن حادث التصادم.

تلقى اللواء رمزى البسيونى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

كشفت التحقيقات عن أن الحادث وقع فى تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق الفيوم القاهرة بالقرب من قرية الزملوطى بمركز الفيوم .

وأسفر الحادث عن مصرع “أشرف فتحى”، 24 سنة، وإصابة كل من سيف هانى 15 سنة، وشقيقه زياد 11 سنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم.