التخطيط:تنفيذ 13 مشروعا لمياه الشرب والصرف ب 729 مليون جنيها فى القليوبية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا لـ مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 729 مليون جنيه فى محافظة القلوبية خلال عامي (18/2019- 19/2020).

وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط ،أن ابرز هذه المشروعات يتمثل في محطة مياه سرياقوس (طاقة 145 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة طوخ (طاقة 14 ألف م3/يوم)، وصرف صحي قرية الصفا وكفر جمعة وعزبة زاوية بلتان وعزبة عرب الحوالة ورشيد وقدوسة والسعادة وأبو سنة.

يأتي ذلك ضمن توفير مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة".



كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أصدرت العدد الثامن من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، لمحافظة القليوبية وتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال هذه الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

