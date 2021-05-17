عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط:تنفيذ 13 مشروعا لمياه الشرب والصرف ب 729 مليون جنيها فى القليوبية

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا لـ مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 729 مليون جنيه فى محافظة القلوبية خلال عامي (18/2019- 19/2020).

وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط ،أن ابرز هذه المشروعات يتمثل في محطة مياه سرياقوس (طاقة 145 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة طوخ (طاقة 14 ألف م3/يوم)، وصرف صحي قرية الصفا وكفر جمعة وعزبة زاوية بلتان وعزبة عرب الحوالة ورشيد وقدوسة والسعادة وأبو سنة.  

txt

وزيرة التخطيط: إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة

txt

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

يأتي ذلك ضمن توفير مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة".


كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أصدرت العدد الثامن من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، لمحافظة القليوبية وتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال هذه الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة. 
 

وزارة التخطيط مياة الشرب الصرف الصحى محافظة القلوبية

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى الأمم المتحدة: قضية فلسطين هي قضية مصر والعرب

مفيش مبرر لكل الضغط ده.. خالد الغندور يعلق على جدول مباريات الزمالك بالدوري والكأس

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح

4 حافلات تنقل 715 فلسطينيا.. مصر تستعد لاستقبال أول فوج يعبر رفح

بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

سامي قمصان : موسيماني يحتاج إلى الوقت.. وأفشة والسولية تعرضا لإغماء بعد مباراة صن داونز

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ